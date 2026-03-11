Dsquared2 Spiker | Pelle Suede e l’eredità di stile

Dsquared2 ha annunciato il nuovo modello di scarpe, realizzato con pelle e suede, che si ispira all’eredità di stile del marchio. La presentazione è stata fatta tramite un video ufficiale, dove sono state mostrate le caratteristiche principali del prodotto. La campagna pubblicitaria include immagini di modelli che indossano le calzature in diverse situazioni quotidiane. L’azienda ha inoltre comunicato che i prodotti saranno disponibili nei negozi e online a partire dalla prossima stagione.

Nel panorama dello streetwear di lusso, la scelta dei materiali definisce spesso il valore intrinseco di un capo quanto il design stesso. Le sneaker Dsquared2 Spiker rappresentano un caso studio interessante sulla capacità del brand di fondere due texture distinte: la pelle liscia e il suede. Questa combinazione non è casuale; risponde a una logica estetica che unisce la robustezza strutturale della pelle con la morbidezza tattile del camoscio.