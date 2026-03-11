La Polizia di Enna ha arrestato e sospeso un medico del centro trasfusionale dell'Ospedale Umberto I dopo aver trovato sostanze stupefacenti all’interno del suo veicolo di servizio. L’operazione si è svolta con l’apposizione degli arresti domiciliari. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione del mezzo del professionista. La posizione del medico è ora sotto indagine.

La Polizia di Enna ha posto agli arresti domiciliari un medico che opera presso il centro trasfusionale dell’Ospedale Umberto I, dopo aver trovato sostanze stupefacenti nel veicolo di servizio. La dirigenza sanitaria ha disposto immediatamente la sospensione dall’attività lavorativa, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione nell’ospedale senza rinvenire ulteriori elementi a carico. Il professionista coinvolto ricopre anche il ruolo di direttore sanitario di un’associazione dedicata alla donazione del sangue, creando un contrasto netto tra la sua funzione pubblica e l’accusa di possesso di droghe. L’interrogatorio di garanzia è previsto in tempi brevi per chiarire le circostanze esatte del ritrovamento e valutare eventuali aggravanti legate alla posizione di fiducia occupata dal soggetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Droga nell'auto: medico di Enna arrestato e sospeso

