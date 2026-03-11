La partita tra Italia e Messico al World Baseball Classic 2026 si svolgerà in TV e streaming, con orario e programma da confermare. Si tratta di un incontro fondamentale per la squadra italiana, che mira alla qualificazione ai quarti di finale. La sfida si inserisce nel calendario del torneo e rappresenta un momento importante per le due nazionali, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Se Italia-USA è la sfida ai big, Italia-Messico al World Baseball Classic 2026 è sempre una sfida d’altissimo profilo, ma che nei fatti, prescindendo totalmente dal confronto con la squadra a stelle e strisce, vale la qualificazione ai quarti di finale senza se e senza ma. L’appuntamento è in programma a mezzanotte, e mai più o:oo fu tanto atteso negli ultimi tre anni. Le sfide precedenti al Classic sono state due e, curiosamente ma non troppo, è l’Italia che vinse quei due confronti nel 2013 e 2017. Due vere e proprie battaglie, finite 6-5 in un caso e 10-9 nell’altro, con la sfida del 2017 tenutasi a Zapopan. Non bastò mai agli azzurri per passare il girone, ma stavolta in palio c’è proprio quell’aspetto al Daikin Park di Houston. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Messico, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Articoli correlati

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Brasile, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Italia-USA, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingPassate le due partite contro Brasile e Gran Bretagna, per l’Italia al World Baseball Classic sta per arrivare il momento delle superstar USA.

Aggiornamenti e notizie su Dove vedere in tv Italia Messico World...

Discussioni sull' argomento World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; Dove vedere in tv Italia-USA, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile.

Dove vedere in tv Italia-USA, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingPassate le due partite contro Brasile e Gran Bretagna, per l'Italia al World Baseball Classic sta per arrivare il momento delle superstar USA. Sarà questa ... oasport.it

Dal Messico alla Grecia, fino all'Italia e al Sudafrica: la classifica 2026 dei Travellers' Choice Best of the Best premia le spiagge più amate dai viaggiatori. Che aspetti a scoprirle facebook

Colori, tradizione e creatività dal Messico arrivano a Roma! L’ @EmbaMexIta, l’Istituto Culturale del Messico in Italia “Tina Modotti” e alla @MisionMexRoma, vi invitano alla mostra: “ARTE TESSILE – Disegno Collettivo: Donne in Movimento” x.com