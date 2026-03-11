Doublet Felpa Con Cappuccio ‘rust Embroidery’ | Cosa saper…

Una nuova felpa con cappuccio, chiamata ‘rust embroidery’, è stata recentemente presentata. La maglia presenta un ricamo in stile rustico e si distingue per il design semplice ma riconoscibile. È stata messa in vendita online, accompagnata da una nota di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione. La comunicazione specifica che potrebbero esserci commissioni su acquisti effettuati tramite quei link, senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Nel panorama della moda sostenibile, il brand Doublet si distingue per un approccio che non tratta l'ecologia come un semplice claim di marketing, ma come un elemento integrante del design stesso. La felpa con cappuccio "Rust Embroidery" rappresenta questo principio: l'uso del cotone riciclato non è solo una scelta etica, ma definisce direttamente le caratteristiche tattili del capo.

