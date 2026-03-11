Dopo Sanremo parte il tour di Marco Masini | concerto a San Pancrazio

Dopo la partecipazione a Sanremo, Marco Masini ha iniziato il suo tour con un concerto a San Pancrazio. Durante lo spettacolo, ha presentato brani che spaziano su più di trent'anni di musica italiana, coinvolgendo il pubblico in modo diretto. La serata ha visto l’artista esibirsi in un repertorio ricco di successi che hanno segnato la sua carriera.

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Un repertorio che ha attraversato oltre trent'anni di musica italiana, un rapporto diretto con il pubblico che nel tempo è diventato parte stessa delle sue canzoni. Marco Masini torna dal vivo con "Marco Masini - Live 2026", tour che porterà il cantautore fiorentino.