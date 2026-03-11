Dopo il voto, Nicola Gratteri ha rivolto minacce ai giornali che avevano segnalato le sue affermazioni. In passato aveva già fatto discutere per un errore su Falcone e ora si è scagliato contro chi gli aveva ricordato la diffusione di notizie false, in particolare in prossimità delle elezioni. La scena si è svolta con toni duri e senza mezzi termini.

Non bastava lo scivolone su Falcone. Ora Nicola Gratteri non solo casca su Sal Da Vinci, ma arriva pure a minacciare chi gli fa notare che diffondere fake, soprattutto alla vigilia del voto, non gli fa onore. "Sal Da Vinci? Succede che era tutto uno scherzo", risponde il procuratore al Foglio, "Non sapete scherzare?". A nulla serve fargli notare che durante il dialogo con Gramellini su La7 sembrava piuttosto serio: "Ridevo con il presentantore", insiste lui. E ancora: "Io giocavo", "Era tutto un gioco tra me e il presentatore", "Ci siamo guardati, abbiamo riso". Tutto uno scherzo, quindi? Una gag ad hoc durante un talk show per alleggerire gli animi? Difficile dirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dopo il voto faremo i conti". Gratteri ora passa alle minacce ai giornali

