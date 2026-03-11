Donzelli all' attacco degli speculatori sui carburanti | Puniremo chi lucra sulla crisi

Giovanni Donzelli, responsabile del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d'Italia, è intervenuto in diretta durante il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Durante la trasmissione dell’11 marzo, ha dichiarato che il partito punirà chi lucra sulla crisi dei carburanti. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di discussione sulla questione dei prezzi dei carburanti e delle speculazioni legate al settore.

Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d'Italia, è stato ospite della puntata dell'11 marzo di 4 di Sera, talk show pre-serale di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Si discute degli effetti alle pompe di benzina per gli italiani dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente e l'esponente di FdI è netto nell'annunciare la stretta contro gli speculatori dopo l'impennata dei prezzi dei carburanti: "Il decreto energia, che era già stato previsto prima dello scoppio della guerra, è un decreto che sicuramente sta aiutando a calmierare il prezzo dell'energia, della bolletta elettrica. Un decreto che...