Donzelli a Mosciano | il Sì al referendum per i borghi

Venerdì alle 19, nella sala consiliare di Mosciano Sant’Angelo, si terrà un incontro pubblico promosso dal circolo locale di Fratelli d’Italia, durante il quale si discuterà della proposta di referendum per i borghi. Donzelli sarà presente e parteciperà al dibattito. L’evento è aperto al pubblico e mira a confrontarsi sulle questioni relative ai borghi e alla loro eventuale consultazione referendaria.

Il prossimo venerdì alle ore 19, la sala consiliare di Mosciano Sant’Angelo ospiterà un confronto pubblico organizzato dal circolo locale di Fratelli d’Italia. L’evento vedrà come ospite principale l’onorevole Giovanni Donzelli, chiamato a illustrare le ragioni del Sì alla riforma referendaria in un territorio che vive tra ricostruzione post-sisma e sfide demografiche. L’iniziativa non si limita al semplice annuncio, ma rappresenta una continuazione della campagna avviata precedentemente presso il gazebo cittadino. Il coordinatore Dino Andrenacci sottolinea come la presenza di un esponente nazionale sia il frutto di un lavoro meticoloso del direttivo cittadino, iniziato dopo il congresso dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donzelli a Mosciano: il Sì al referendum per i borghi Articoli correlati Referendum, Donzelli: “I magistrati hanno perso credibilità, votare Si per cambiare la giustizia”“Credo che la magistratura, purtroppo, in questi anni, abbia perso un po’ di credibilità. Leggi anche: Donzelli (FdI) su referendum giustizia: "Non dovessimo vincere, non è un problema" – Il video Una raccolta di contenuti su Donzelli a Mosciano il Sì al referendum... Discussioni sull' argomento Referendum, le ragioni del Si: l’On. Giovanni Donzelli a Mosciano; Libertà, cinema e danza nell’8 marzo della Cpo di Pineto; Il porto di Pescara sempre più in secca VIDEO. Bellissimo #film "La mattina scrivo" di Valerie Donzelli. Un racconto sulla fatica di essere scrittore in un mondo, il nostro, dove gli artisti, tranne i pochi che sfondano, hanno scarsa considerazione. E il protagonista fa ogni lavoro, pur di inseguire il tuo sogno. x.com Referendum, le ragioni del Si: l’On. Giovanni Donzelli a Mosciano facebook