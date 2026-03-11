Donare a chi dona. È questo il significato della domenica all’insegna della solidarietà e del ringraziamento vissuta all’ ospedale "Versilia" in occasione della "Giornata internazionale della donna". Di fronte al Centro trasfusionale le associazioni di volontariato del territorio hanno voluto infatti celebrare la ricorrenza omaggiando le donatrici con un pensiero floreale, un gesto simbolico per sottolineare l’importanza del contributo femminile alla medicina trasfusionale. L’iniziativa, promossa da Avis in collaborazione con Fratres e Fidas, ha visto il sostegno di Coldiretti, che ha offerto i fiori non solo alle cittadine accorse per donare, ma anche a tutte le operatrici del Centro trasfusionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donne e donatrici. Un fiore in omaggio a chi aiuta il prossimo

