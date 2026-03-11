' Donna | singolare femminile' inaugurazione sabato 14 marzo alla galleria Sant' Andrea

La ricorrenza dell’8 marzo è motivo di festa e insieme di testimonianza del ruolo che ogni donna ricopre nella nostra società seppur consapevoli che di quel ruolo non ha ancora riconoscimento e accettazione compiuta. L’otto marzo sia quindi memoria e auspicio per una completa emancipazione da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

'Donna: singolare femminile', inaugurazione sabato 28 febbraio alla Galleria Sant'AndreaUCAI sezione di Parma giunge alla tredicesima edizione della mostra “Donna: singolare femminile” dedicata alla celebrazione della giornata...

Clusone, Fondazione Sant’Andrea rimessa a nuovo: il 14 febbraio l’inaugurazioneSono terminati i lavori di ristrutturazione, il presidente Fantoni: “L’immobile è un gioiellino dal punto di vista di efficientamento energetico e...