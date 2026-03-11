È morto don Piergiorgio Torreggiani, parroco dell’Unità pastorale di Ventasso, all’età di 74 anni. La sua scomparsa ha suscitato un grande dolore tra la comunità locale e le persone che aveva incontrato durante il suo servizio nelle zone del Crinale appenninico e in altre parti della provincia. La comunità si è riunita in preghiera per ricordarlo.

E’ forte il cordoglio per la scomparsa di don Piergiorgio Torreggiani, 74 anni, parroco dell’Unità pastorale di Ventasso, nei paesi del Crinale appenninico, ma che aveva lasciato un ottimo ricordo anche in altre zone della provincia dove aveva svolto il suo servizio. A Pieve di Guastalla, Praticello e Nocetolo di Gattatico, Salvaterra, Castellarano, poi a lungo a Luzzara fino al 2023. E proprio a Luzzara, lunedì e ieri sera, in chiesa è stata celebrata la messa, con tanta gente a manifestare cordoglio. Cordoglio anche nella comunità di Meletole di Castelnovo Sotto, dove era nato e aveva vissuto fino all’ordinazione sacerdotale. In queste comunità si stanno celebrando momenti di preghiera nel ricordo del ‘Pier’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don ‘Pier’ Torreggiani, il lutto e la preghiera

Articoli correlati

Scontro con un tir: addio a don TorreggianiHa invaso la corsia opposta mentre, verso le 15 di ieri pomeriggio, stava percorrendo la strada Cispadana, alle porte di Boretto, schiantandosi...

Frontale tra auto e tir: muore al Maggiore il sacerdote don Piergiorgio TorreggianiL'auto a bordo della quale stava viaggiando, una Jeep Renegade bianca, si è scontrata frontalmente contro un autoarticolato che trasportava resina.

Neofiti verso la Pasqua e altre good news quaresimali

Una raccolta di contenuti su Don 'Pier' Torreggiani il lutto e la...

Temi più discussi: Don ‘Pier’ Torreggiani, il lutto e la preghiera; Lutto in diocesi per la morte di don Piergiorgio Torreggiani; Schianto sulla Cispadana a Boretto: è morto al Maggiore il sacerdote reggiano don Piergiorgio Torreggiani; Scontro frontale tra un’auto e un camion sulla Cispadana a Boretto: morto don Piergiorgio Torreggiani.

Don Piergiorgio Torreggiani è morto dopo l’incidente: era parroco a VentassoIl sacerdote è deceduto al Maggiore di Parma: nel pomeriggio lo schianto frontale a Boretto contro un camion ... msn.com

Schianto sulla Cispadana a Boretto: è morto al Maggiore il sacerdote reggiano don Piergiorgio TorreggianiSi sono scontrati un autoarticolato e una Jeep Renegade. Don Torreggiani era stato portato a Parma in elicottero. Era parroco a Ventasso ... gazzettadiparma.it

Don Francesco Cristofaro facebook

10/3/26. Il vescovo Giampaolo incontra stasera l'équipe dei "moduli formativi" costituita da Don Antonio Chiereghin (coordinatore), don Stefano Donà, diacono Attilio Gibbin, Mariella Marangn, Michela Marangon, Laura Penzo, Giancarla Serra, Sandra Sfriso, G x.com