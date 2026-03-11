A Napoli, il ministro della salute si trova per discutere di sanità digitale, mentre la morte del bambino avvenuta il 21 febbraio all’ospedale Monaldi cattura l’attenzione. Sono sette i medici coinvolti nell’indagine aperta dopo il fallimento del trapianto effettuato sul bambino. La vicenda ha suscitato clamore e richieste di chiarimenti sulla gestione clinica.

Il ministro della salute Orazio Schillaci si trova a Napoli per discutere di sanità digitale, ma l’attenzione è tutta sulla tragica morte del piccolo Domenico Caliendo avvenuta il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi. Mentre sette medici sono già sotto indagine per omicidio colposo dopo un trapianto di cuore fallito con organo compromesso, il vertice governativo attende ancora i verbali degli ispettori ministeriali per chiudere il fascicolo. La visita del capo del dicastero non poteva ignorare la drammatica vicenda che ha scosso la città partenopea e messo in discussione la gestione dei trapianti. Schillaci ha chiarito che l’inchiesta giudiziaria è attiva e che gli uffici tecnici stanno lavorando ai rapporti di controllo senza una data certa di conclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenico Caliendo: trapianto fallito, 7 medici indagati

Articoli correlati

Leggi anche: Trapianto fallito, morto Domenico Caliendo: piccolo angelo volato via

Trapianto fallito e medici indagati: l’Italia in una giornataUna Giornata di Crisi: Trapianti, Indagini e Tragedie nel Cuore dell’Italia Il 20 febbraio 2026 è una giornata segnata da eventi drammatici in...

Trapianto fallito, la morte di Domenico: si aggrava la posizione dei 6 indagati

Approfondimenti e contenuti su Domenico Caliendo

Temi più discussi: Domenico Caliendo, Canieniello: Dopo quel trapianto fallito avrei scelto un cuore artificiale; Morte Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: Un'altra coppia si è rivolta a me per una morte post-trapianto; Domenico Caliendo si poteva salvare? Un nuovo trapianto era possibile? Le risposte nell'autopsia. E ?parte la battaglia legale; Domenico Caliendo, nuove ombre sul trapianto: L'errore di un anestesista a Bolzano ha compromesso il cuore. E 186 genitori difendono...

Morte Domenico Caliendo, spunta l'ipotesi di un errore di somministrazione di un farmacoPotrebbe esserci un errore di somministrazione di un farmaco alla base del danneggiamento del cuore trapiantato a Domenico Caliendo ... notizie.it

Domenico, i genitori a 'Domenica In': Una fondazione perché non accada piùLa coppia ha spiegato di voler creare una fondazione dedicata al piccolo, con l’obiettivo di sostenere le vittime di malasanità e le loro famiglie ... napolitoday.it

La rete di solidarietà intorno alla famiglia di Domenico Caliendo, morto all'ospedale Monaldi di Napoli il 21 febbraio scorso per le conseguenze di un trapianto di cuore fallito, comincia a prendere forma e regala il primo traguardo: da ieri - grazie alla catena di facebook

La morte di #Domenico Caliendo, un secondo esposto presentato a #bolzano x.com