Domenica 22 marzo si è svolta a San una giornata dedicata alla solidarietà con l’evento “In moto per Lorenzo”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di motori che si sono riuniti per sostenere una causa benefica. La manifestazione ha coinvolto diversi motociclisti provenienti dalla zona, creando un momento di aggregazione e attenzione verso il progetto di solidarietà.

Una giornata all’insegna della solidarietà, dei motori e della comunità. Domenica 22 marzo a San Giustino si terrà " Manette per la Speranza – In sella per Lorenzo", un motoraduno di beneficenza promosso dall’associazione "Le Manette del Valdarno" per sostenere il giovane Lorenzo e aiutare la sua famiglia a far fronte alle cure mediche delle quali abbiamo parlato in queste colonne nei giorni scorsi nel suo lungo tragitto, per tornare a camminare meglio possibile, dopo tanti sforzi di natura economica fatti soprattutto dai familiari. L’iniziativa unirà la passione per le due ruote a un forte gesto di solidarietà: l’intero ricavato della giornata sarà infatti devoluto alla famiglia del ragazzo per le prossime operazioni previste nel 2027 a Varsavia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica di solidarietà. In moto per Lorenzo

