Domenica 15 marzo il monumento a Francesco Petrarca sarà illuminato ad Arezzo in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare. L'evento coinvolge l'intera città e mira a sensibilizzare sull'importanza di affrontare questa problematica. L'illuminazione del monumento rappresenta un gesto simbolico per richiamare l’attenzione pubblica su questa tematica.

Arezzo, 11 marzo 2026 – per la Giornata nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare. Il Comune di Arezzo aderisce alla Giornata nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, iniziativa promossa da ANCI e NEVER GIVE UP onlus. A sostegno dell’iniziativa, domenica 15 marzo verrà illuminato di lilla il monumento del Prato dedicato a Francesco Petrarca. In Italia le persone in cura per disturbi alimentari, tra cui anoressia, bulimia e Disturbi da Alimentazione Incontrollata, sono oggi 3 milioni e mezzo. Sono numeri più che raddoppiati negli ultimi anni e con un trend in crescita e un rilevante abbassamento dell’età di esordio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica 15 marzo il monumento a Francesco Petrarca illuminato

