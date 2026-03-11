Discariche e attività abusive vicino ai Regi Lagni | nei guai imprenditore

I carabinieri di Casal di Principe hanno denunciato un imprenditore 28enne, amministratore unico di una società attiva nel settore dei materiali, per reati ambientali. L’operazione ha riguardato discariche e attività abusive situate nelle vicinanze dei Regi Lagni, dove sono stati riscontrati illeciti legati alla gestione dei rifiuti. L’indagine prosegue per verificare eventuali responsabilità aggiuntive.

Operazione dei carabinieri contro i reati ambientali a Casal di Principe, dove i militari della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore 28enne del posto, amministratore unico di una società che opera nel settore della produzione e commercializzazione di materiali.