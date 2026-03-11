A Principina a Mare, nella pineta, sono stati trovati mobili, borse, materassi e altri oggetti abbandonati, creando una discarica abusiva. Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per il loro coinvolgimento nel gesto illecito. La scoperta è stata fatta dalle autorità durante un sopralluogo nella zona. Nessun altro dettaglio riguarda le identità degli indagati o le modalità dell'intervento.

Mobili, borse, materassi e vari altri tipi di oggetti abbandonati nella pineta di Principina a Mare: una vera e propria discarica abusiva. Il materiale lasciato lì in mezzo agli alberi aveva fatto pensare che potesse provenire da qualche cantina o garage che era stato svuotato, per cui i carabinieri del Nucleo Forestale di Grosseto hanno iniziato gli accertamenti partendo da questa ipotesi e nel giro di breve tempo sono risaliti ai presunti responsabili di quanto accaduto: sono quattro persone riconducibili ad una ditta di traslochi. Nei loro confronti adesso pende una denuncia. L'area in cui sono stati abbandonati i rifiuti non è pubblica, ma privata, per cui il Comune di Grosseto non è potuto intervenire per rimuovere gli oggetti e bonificare il terreno, rendendosi comunque necessario attendere l'esito delle indagini.

© Lanazione.it - Discarica abusiva in pineta: quattro indagati

