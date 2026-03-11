Dinosauro di 1 kg | la scoperta che ribalta l’evoluzione

In Patagonia, un team di ricercatori ha individuato un dinosauro di appena un chilo, un ritrovamento che sta modificando le teorie sull’evoluzione dei teropodi. La scoperta riguarda un esemplare ben conservato, datato a circa 100 milioni di anni fa, che presenta caratteristiche uniche rispetto ad altri dinosauri della stessa epoca. Il ritrovamento apre nuove prospettive sulla diversità e sulla crescita di queste creature preistoriche.

Un dinosauro di appena un chilo, scoperto nella Patagonia argentina, sta rimodellando la nostra comprensione dell’evoluzione dei teropodi. Lo studio pubblicato su Nature analizza lo scheletro quasi completo di Alnashetri cerropoliciensis, vissuto 90 milioni di anni fa. La scoperta rivela che la miniaturizzazione del corpo è avvenuta prima dello sviluppo delle caratteristiche anatomiche specializzate, ribaltando le teorie precedenti sulla dieta e la distribuzione geografica di questi animali. La ricerca, condotta da Peter Makovicky e Sebastián Apesteguía, offre finalmente una visione d’insieme dopo decenni di frammenti ossei insufficienti. La Stele di Rosetta della Patagonia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

