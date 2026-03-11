Il digiuno intermittente, molto praticato da chi vuole perdere peso in fretta, aumenta il rischio di problemi cardiaci del 135 per cento. La pratica consiste nel limitare le calorie a determinati intervalli di tempo, ma secondo studi recenti questa abitudine può avere conseguenze serie sul cuore. I ricercatori hanno evidenziato un legame tra questa dieta e un rischio più elevato di complicazioni cardiovascolari.

Il digiuno intermittente, pratica sempre più diffusa tra chi cerca una rapida perdita di peso, nasconde insidie per la salute cardiovascolare. Nuove evidenze indicano un rischio del 135% superiore di morte per cause cardiache in chi limita l’assunzione alimentare a meno di otto ore giornaliere rispetto a chi distribuisce i pasti su finestre temporali più ampie. Yari Rossi, esperto in scienze della nutrizione umana, ha chiarito che la scelta di cosa e quanto mangiare precede la decisione sul quando farlo. Il metodo 168 impone un digiuno di sedici ore con concentrazione dell’alimentazione nelle restanti otto, permettendo due spuntini e un pasto principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Digiuno intermittente: rischio cardiaco sale del 135%

Articoli correlati

Come crolla il mito del digiuno intermittenteNegli ultimi anni il digiuno intermittente ha assunto una visibilità crescente nel discorso pubblico sulla salute e sul controllo del peso,...

Digiuno intermittente, le 3 regole del medico a La volta buona(Adnkronos) – Per ripartire dopo le abbuffate delle feste, si punta anche sul digiuno intermittente, con la 'classica' finestra 8-16: si mangia...

Una selezione di notizie su Digiuno intermittente

Temi più discussi: USA: studio shock sul digiuno intermittente e rischio di mortalità cardiovascolare; Digiuno intermittente, uno schema è pericoloso per il cuore: chi rischia di più; Digiuno Intermittente: Benefici Veri o Rischi Nascosti?; Digiuno intermittente | ecco perché alcuni scienziati lo bocciano.

Digiuno intermittente e rischio cardiovascolare: analisi e precauzioniUn'analisi su ampia scala mette in discussione l'idea che il digiuno intermittente a finestra molto breve sia sempre sicuro, soprattutto per chi ha fattori di rischio cardiovascolare ... notizie.it

Digiuno intermittente, rischi per cuore? Lo studio e l'allarmeUna ricerca evidenzia i rischi legati a patologie cardiovascolari per chi concentra i pasti in finestre particolarmente ridotte ... adnkronos.com

Digiuno intermittente, smoothie del mattino, Pilates e un quadratino di cioccolato fondente: scoccati i 60, la supermodella racconta la sua routine tra disciplina ed equilibrio senza rinunciare al piacere - facebook.com facebook

I benefici del digiuno intermittente sono reali x.com