Ecco la guida completa per la 29ª giornata di campionato, con i difensori consigliati in base alle fasce di valutazione. La lista include i giocatori da schierare e quelli da evitare, offrendo un quadro chiaro delle scelte più efficaci e delle insidie da evitare. Questa analisi si rivolge a chi vuole ottimizzare le proprie scelte in vista delle prossime partite di calcio.

La 29ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 13 marzo alle 20.45 con Torino-Parma e si chiuderà lunedì 16 marzo con Cremonese-Fiorentina (20.45). Nel corso di questa giornata si disputeranno anche sfide tra squadre d'alta classifica come Inter-Atalanta (sabato alle 15) e Como-Roma (domenica alle 18). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 29ª giornata

Articoli correlati

Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata

Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata

Approfondimenti e contenuti su Difensori consigliati

Temi più discussi: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata; Fantacalcio, 28^ giornata: i difensori da schierare; I difensori low cost da schierare al fantacalcio nella 28ª giornata; Tra centrali e terzini, ecco cinque difensori per la 28a giornata al fantacalcio: scelte approvate.

Pavlovic al fanta è una garanzia: 6,6 di media e solo due insufficienze fin quiEnnesima prestazione positiva per Strahinja Pavlovic, che ha strappato un 6,5 nella partita vinta dal suo Milan contro il Verona per tre a zero. Si tratta della quindicesima sufficienza su diciassette ... gazzetta.it

DIFENSORI 27^ giornata, chi schierare al fantacalcio: la divisione in fasceDifensori 27 giornata fantacalcio: la divisione fascia per fascia. Ecco l'elenco completo in vista del 27° turno di Serie A! fantamaster.it

FANTACACIO - I difensori consigliati per la 28ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV - facebook.com facebook

CONSIGLI 28^ GIORNATA - ATTACCANTI Consigliati #Castro (vs H. Verona) #Scamacca (vs Udinese) #Pellegrino (vs Fiorentina) #Banda (vs Cremonese) Scommessa Pio #Esposito (vs Milan) x.com