Dieta mediterranea | il momento dei pasti decide il tuo

Una revisione scientifica sulla dieta mediterranea, realizzata dalla Società Italiana di Endocrinologia e dalla Società Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, evidenzia l'importanza del momento dei pasti. La ricerca si concentra sulla relazione tra il cronotipo individuale e le abitudini alimentari, sottolineando come l’orario dei pasti possa influenzare il modo in cui il corpo reagisce alla dieta.

Una revisione scientifica della dieta mediterranea, proposta congiuntamente dalla Società Italiana di Endocrinologia e dalla Società Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, introduce un nuovo parametro fondamentale: il cronotipo individuale. Questo approccio innovativo suggerisce che l’orario in cui si consumano i pasti influisca direttamente sulla regolazione ormonale e sul metabolismo, offrendo una guida pratica per allineare le abitudini alimentari ai ritmi biologici personali. La nuova piramide alimentare non si limita a elencare cibi sani, ma indica esattamente quando mangiarli per massimizzare i benefici metabolici, distinguendo tra chi è attivo al mattino (cronotipo mattutino) e chi lo è la sera (cronotipo serale). 🔗 Leggi su Ameve.eu

