Un ex calciatore ha commentato pubblicamente le qualità di un allenatore noto per il suo modo di lavorare con gli attaccanti. Ha detto che l’allenatore è un fenomeno e che facilita il reparto offensivo. Ha anche ricordato di aver giocato con lui e altri attaccanti come Iaquinta e Di Michele in passato. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista.

Di Natale: «Spalletti è un fenomeno, agevola gli attaccanti. Con lui io, Iaquinta e Di Michele.». Le parole dell’ex numero 10 dell’Udinese. Due volte re dei cannonieri, 209 reti in Serie A e un sesto posto all-time che lo piazza a ridosso della coppia Meazza-Altafini e davanti a un mito come Roberto Baggio. Totò Di Natale sulle pagine de La Gazzetta dello Sport analizza le cause della crisi offensiva che sta caratterizzando la Serie A attuale. L’ex Udinese ha parlato anche dell’attuale tecnico della Juventus Luciano Spalletti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Natale: «Spalletti è un fenomeno, agevola gli attaccanti. Con lui io, Iaquinta e Di Michele…»

Articoli correlati

Di Natale sulla crisi dei gol in Serie A: «Non ci sono più i bomber degli anni d’oro! Spalletti è un fenomeno, sono stato allenato da lui e posso dirvi una cosa»Calciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuino Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola...

Leggi anche: Cassano attacca ancora Leao: «Non ha talento! È convinto di essere un fenomeno, ma io ero un genio mentre lui no»

Altri aggiornamenti su Di Natale Spalletti è un fenomeno...

Temi più discussi: Quagliarella: Il gol di Conceiçao? Una perla. Tevez, che carisma! Di Natale artista. E Buffon mi diceva...; Wanda Nara posta Spalletti, scatto a sorpresa dopo la bufera Icardi: Che piacere rivederti, mister; Juventus, Milik rivede la luce: presto sarà a disposizione di Spalletti; Roma-Juventus: classifica, fattore Malen e caso Di Gregorio, cosa è cambiato in due mesi.

Di Natale: Spalletti è un fenomenoAntonio di Natale parla a Gazzetta: Spalletti è un fenomeno. Lo dico per esperienza personale, sono stato allenato da Luciano a Udine. Il gioco di Spalletti agevola gli ... tuttojuve.com

Scegli la tua squadraL’ex attaccante dell’Udinese, Antonio Di Natale, ha detto la sua per provare a dare una spiegazione sulla crisi da gol in Serie A Due volte re dei cannonieri, 209 reti in Serie A e un sesto posto all- ... calcionews24.com

Sarà tre volte Natale Leggi l'editoriale completo https://ilfat.to/47Dks2d - facebook.com facebook