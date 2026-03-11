L’ex attaccante, che in passato ha segnato 29 e 28 gol in due stagioni di fila, ha commentato la situazione attuale del calcio, sottolineando come ci sia poca qualità sia in area di rigore sia fuori. Ha osservato che si palleggia troppo e che questa tendenza influisce sulla capacità di segnare. La sua analisi si concentra sulla perdita di incisività delle squadre e sulla diminuzione della concretezza offensiva.

Due volte re dei bomber in Italia: 29 reti nel 2009-10 e 28 nel 2010-11. Complessivamente 209 gol in Serie A tra Empoli (18) e Udinese (191). Totò Di Natale, sesto miglior goleador di tutti i tempi del nostro campionato a ruota della coppia Meazza-Altafini (216) e davanti a sua maestà Roberto Baggio (205), ha lasciato il calcio nel 2016 e da allora ogni anno assistiamo a un calo generale delle marcature. In Serie A mancano 62 gol rispetto alla 28esima giornata della passata stagione e addirittura 99 in confronto allo stesso periodo del 2016. Qual è il problema? "Sono diversi. Il nostro campionato non ha più i bomber degli anni d’oro, ma nemmeno quelli dell’ultimo decennio: penso a Higuain, Ibrahimovic, Icardi, Immobile, Osimhen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Natale e la crisi del gol: "Poca qualità in area e fuori. E si palleggia troppo"

