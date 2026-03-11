Durante l’andata degli ottavi di finale di Champions, l’Atalanta ha subito una pesante sconfitta contro il Bayern Monaco, con i tedeschi che hanno dimostrato tutta la loro supremazia. Nel frattempo, un commento di un ex calciatore ha attirato l’attenzione, facendo riferimento alle proteste di alcuni allenatori riguardo al calendario delle partite. La partita ha messo in evidenza le differenze tra le due squadre e il livello della competizione.

L'andata degli ottavi di finale di Champions tra Atalanta e Bayern Monaco è stata una lezione di calcio tedesca in terra italiana. A Bergamo, i bavaresi ne hanno rifilati 6 alla Dea, strappando praticamente già il pass per i quarti. Una sfida che ha fatto parlare e che farà parlare, visto il divario enorme andato in scena ieri sera. E tra le tante parole dette, ci sono state anche quelle di Paolo Di Canio nel post partita, con un dichiarazione che sa tanto di frecciatina ad Antonio Conte. "Dev'essere un insegnamento per quelli che si lamentano", sentenza netta dell'ex Lazio. Un post partita in cui ha visto Di Canio esprimere il suo parere su quanto visto alla New Balance Arena.

© Spazionapoli.it - Di Canio tira una frecciata a Conte? “C’è chi si lamenta delle troppe partite…”

