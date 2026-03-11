Devia stop a truffe e spam telefonico | ecco l’App che verifica l’identità del chi chiama

Da ildenaro.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per rispondere concretamente al  rischio di truffe e spam telefonico, in occasione del  15 marzo  giorno in cui si celebra la  Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, arriva  Devia, l’app sviluppata da  Stantup Service, società specializzata in soluzioni tecnologiche per il settore multy-Utility che  ribalta la logica dei tradizionali filtri  digitali. Ogni  chiamata sospetta viene intercettata senza che il telefono dell’utente squilli  e gestita da un operatore umano, che  verifica l’identità del chiamante prima di inoltrarla. ”Il vero problema – spiega  Giuseppe Dell’Acqua Brunone, ceo di Stantup Service – non è semplicemente bloccare le chiamate indesiderate, ma capire con precisione quali chiamate meritano di essere fermate e quali, invece, non devono essere interrotte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Stop telefonate spam, Scudo Italia è l'app più venduta (ed è bolognese). Ivan: “Volevo fermare le chiamate truffa dall'estero”Bologna, 12 gennaio 2026 – Da oggi in cima alla classifica delle app più vendute in Italia sul play store c’è un’applicazione sviluppata interamente...

Spam telefonico, TIM e non solo: nuove difese per utenti e l’accesso alla rubrica per bloccare le chiamate indesiderate.Il tormentone delle chiamate indesiderate, spesso portatrici di truffe o fastidiose proposte commerciali, assedia quotidianamente gli utenti...

Cerca tra news e video legati all’argomento.