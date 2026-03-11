Devia stop a truffe e spam telefonico | ecco l’App che verifica l’identità del chi chiama

Per rispondere concretamente al rischio di truffe e spam telefonico, in occasione del 15 marzo giorno in cui si celebra la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, arriva Devia, l’app sviluppata da Stantup Service, società specializzata in soluzioni tecnologiche per il settore multy-Utility che ribalta la logica dei tradizionali filtri digitali. Ogni chiamata sospetta viene intercettata senza che il telefono dell’utente squilli e gestita da un operatore umano, che verifica l’identità del chiamante prima di inoltrarla. ”Il vero problema – spiega Giuseppe Dell’Acqua Brunone, ceo di Stantup Service – non è semplicemente bloccare le chiamate indesiderate, ma capire con precisione quali chiamate meritano di essere fermate e quali, invece, non devono essere interrotte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

