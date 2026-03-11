Derby interrotto | Chasovschi segna ma il malore blocca

Il derby tra Unione 79 Tbm e Grifo Torre Angela si è concluso anticipatamente all’intervallo a causa di un malore del direttore di gara. Durante la prima parte, il giocatore Chasovschi ha segnato un gol, ma il match è stato sospeso prima della ripresa. La partita non ha ripreso dopo l’interruzione, lasciando l’esito finale in sospeso.

Il derby provinciale tra Unione 79 Tbm e Grifo Torre Angela si è interrotto all'intervallo per un malore del direttore di gara, lasciando in sospeso l'esito finale della sfida. Mentre il giudice sportivo dovrà stabilire come procedere, Denis Chasovschi ha sottolineato la qualità della prestazione della sua squadra prima dell'imprevisto. L'incontro disputato sabato scorso vedeva i ragazzi guidati da Fabrizio Liberti in vantaggio con un gol realizzato dall'esterno offensivo classe 2011. La partita non è ancora terminata ufficialmente, poiché lo stop improvviso ha bloccato lo svolgimento delle azioni sul campo.