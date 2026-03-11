Depositata una mozione per il contenimento degli ungulati nel Lecchese

Una mozione per il contenimento degli ungulati nel Lecchese è stata depositata in Consiglio regionale. La proposta mira a tutelare le aziende agricole locali e risponde alle richieste del settore agricolo della zona. La richiesta è stata presentata ufficialmente da alcuni rappresentanti del territorio e ora passerà all’esame delle autorità competenti.

"Le istanze del mondo agricolo trovano oggi una risposta concreta in Consiglio regionale con il deposito della nostra mozione per il contenimento degli ungulati e latutela delle aziende agricole del territorio lecchese". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giacomo Zamperini a margine dell'assise che si è tenuta nella giornata del 10 marzo a Milano. "Negli ultimi vent'anni la popolazione di ungulati nel territorio lecchese è aumentata in maniera significativa - continua Zamperini - Questo incremento si traduce in problemi concreti per cittadini e imprese. Solo nel 2025 nella provincia di Lecco si sono...

