Dentro la pala che racconta la Viterbo del Cinquecento | FOTO

Martedì 10 marzo al Museo nazionale etrusco della rocca Albornoz si è tenuta l'inaugurazione della pala raffigurante Sant'Antonio da Padova, la Vergine Maria e Cristo giudicante. L'opera rappresenta scene religiose e si inserisce in un contesto storico risalente al Cinquecento. La pala viene esposta al pubblico per la prima volta e fa parte di un patrimonio artistico locale.

Storia e curiosità della tavola con sant'Antonio, Maria e Cristo giudicante che proteggono la città attraverso le parole degli studiosi: dalla chiesa di San Francesco al restauro Martedì 10 marzo si è svolta al Museo nazionale etrusco della rocca Albornoz l'inaugurazione della pala "Sant'Antonio da Padova, la Vergine Maria e Cristo giudicante proteggono la città di Viterbo". L'opera è stata restituita alla comunità dopo un intervento di restauro durato circa sei mesi. Ora è possibile ammirarla all'interno della rocca Albornoz fino a luglio, dopodiché la pala verrà posizionata nella sua chiesa di origine, la basilica di San Francesco alla Rocca.