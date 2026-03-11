Delitto Ruoso l' imprenditore ucciso con otto colpi alla testa

L'imprenditore di 87 anni, noto come patron di TelePordenone, è stato ucciso mercoledì scorso mentre usciva dalla sua abitazione. La vittima è stata colpita con otto colpi alla testa, causandone la morte. Secondo i verbali dell’indagine, i colpi hanno provocato l’apertura totale della teca cranica e la fuoriuscita del cervello. La polizia sta indagando sul movente e sui responsabili dell’omicidio.

Mario Ruoso, il patron 87enne di TelePordenone, assassinato mercoledì scorso mentre usciva dalla propria abitazione, è morto per 8 colpi alla testa che hanno determinato "la completa apertura della teca cranica con fuoriuscita del cervello", insomma, come descritto nei verbali dell'indagine, "è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Omicidio Mario Ruoso, l’autopsia. Otto colpi alla testa fatali: “Il cervello uscito dal cranio”L’autopsia ha chiarito le cause della morte di Mario Ruoso, l’imprenditore 87enne patron di TelePordenone, ucciso mercoledì 4 marzo 2026 mentre... Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: “Colpito alla testa con corpo contundente”(Adnkronos) – Si tratta di un omicidio e sarebbe stato ucciso con un corpo contundente alla testa, probabilmente una spranga, Mario Ruoso, 87 anni,... Contenuti e approfondimenti su Delitto Ruoso Temi più discussi: Omicidio di Mario Ruoso, l'ex tecnico di Telepordenone Loriano Bedin ha confessato: alla base del delitto motivazioni economiche; Omicidio di Mario Ruoso, l'imprenditore ucciso a sprangate, si cerca l'arma del delitto. Fermato un sospettato; Omicidio del patron di TelePordenone Ruoso, la confessione del collaboratore: Sono stato io; Omicidio Mario Ruoso: confessa ex assistente. Nipote: 'Non ci credo'. Omicidio di Mario Ruoso, l'imprenditore ucciso a sprangate, si cerca l'arma del delitto. Fermato un sospettatoPORDENONE. Una persona in Questura e fortemente sospettato di essere l'autore del terribile delitto di Mario Ruoso, l'imprenditore e patron di TelePordenone trovato morto nella propria abitazione. Un ... ildolomiti.it Ruoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io». Il 67enne ha confessato: è accusato di omicidio premeditato. «Uno di famiglia», chi èPORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico ... ilgazzettino.it “Siamo increduli, era considerato uno di famiglia, lo conosciamo tutti da sempre” Il Loriano Bedin, storico collaboratore di Ruoso, ha confessato il delitto del patron di Telepordenone: https://fanpa.ge/6p7AK - facebook.com facebook C'è un fermo per l'omicidio di Mario Ruoso, ex editore di Telepordenone. In questura condotto un suo collaboratore storico che ha confessato il delitto x.com