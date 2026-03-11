Delitto Ruoso l' imprenditore ucciso con otto colpi alla testa

L'imprenditore di 87 anni, noto come patron di TelePordenone, è stato ucciso mercoledì scorso mentre usciva dalla sua abitazione. La vittima è stata colpita con otto colpi alla testa, causandone la morte. Secondo i verbali dell’indagine, i colpi hanno provocato l’apertura totale della teca cranica e la fuoriuscita del cervello. La polizia sta indagando sul movente e sui responsabili dell’omicidio.

Mario Ruoso, il patron 87enne di TelePordenone, assassinato mercoledì scorso mentre usciva dalla propria abitazione, è morto per 8 colpi alla testa che hanno determinato "la completa apertura della teca cranica con fuoriuscita del cervello", insomma, come descritto nei verbali dell'indagine, "è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Omicidio Mario Ruoso, l’autopsia. Otto colpi alla testa fatali: “Il cervello uscito dal cranio”L’autopsia ha chiarito le cause della morte di Mario Ruoso, l’imprenditore 87enne patron di TelePordenone, ucciso mercoledì 4 marzo 2026 mentre...

Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: “Colpito alla testa con corpo contundente”(Adnkronos) – Si tratta di un omicidio e sarebbe stato ucciso con un corpo contundente alla testa, probabilmente una spranga, Mario Ruoso, 87 anni,...

delitto ruoso delitto ruoso l imprenditoreOmicidio di Mario Ruoso, l'imprenditore ucciso a sprangate, si cerca l'arma del delitto. Fermato un sospettatoPORDENONE. Una persona in Questura e fortemente sospettato di essere l'autore del terribile delitto di Mario Ruoso, l'imprenditore e patron di TelePordenone trovato morto nella propria abitazione. Un ... ildolomiti.it

delitto ruoso delitto ruoso l imprenditoreRuoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io». Il 67enne ha confessato: è accusato di omicidio premeditato. «Uno di famiglia», chi èPORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico ... ilgazzettino.it

