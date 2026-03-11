del vecchio chiama citi per delfin

Leonardo Maria Del Vecchio ha contattato Citi per discutere l’acquisto delle quote Delfin detenute dai fratelli. La trattativa prosegue senza annunci ufficiali o dettagli aggiuntivi. Al momento, non ci sono ulteriori sviluppi pubblici riguardo alla negoziazione o alle tempistiche. La comunicazione ufficiale sulla possibile acquisizione non è ancora stata rilasciata.

Leonardo Maria Del Vecchio va avanti nella trattativa per acquisire le quote Delfin dei fratelli Luca e Paola e arrivare così a essere l’azionista principale dell’holding lussemburghese che controlla EssilorLuxottica e detiene importanti partecipazioni in Mps (il 16,1% dopo la fusione con Mediobanca), Generali (10%) e Unicredit (2,7%). L’holding è suddivisa secondo il testamento del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio in 8 quote del 12,5% l’una. Dopo che il quartogenito Leonardo Maria ha avanzato la proposta di acquisire le quote di due fratelli, arrivando al 37,5%, è stata avviata una negoziazione sul prezzo. I tempi per la trattativa e la finalizzazione dell’operazione non sono prevedibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

