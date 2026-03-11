Decreto sicurezza 2026 | coltelli da lavoro diventano reati?

Un nuovo decreto sicurezza entrato in vigore il 24 febbraio 2026 potrebbe penalizzare persone che usano coltelli da lavoro o da montagna. La normativa riguarda specificamente l’uso di tali strumenti, creando potenziali reati per chi li possiede o li utilizza in modo legittimo. La misura interessa cittadini e professionisti che fanno affidamento su coltelli per svolgere attività quotidiane o lavorative.

Un nuovo decreto sicurezza, entrato in vigore il 24 febbraio 2026, rischia di penalizzare cittadini onesti e professionisti che utilizzano coltelli da lavoro o da montagna. La norma inasprisce le pene per il porto di armi bianche, introducendo restrizioni severe su lame superiori a 5 cm con blocco lama o apertura monomanuale. Il testo legislativo è attualmente provvisorio e attende la conversione parlamentare entro il termine di 60 giorni. Giacomo Zambelli, agente di commercio residente a Gallarate, ha inviato una lettera alla redazione per denunciare l’impatto negativo del provvedimento sulla vita quotidiana e sulle attività professionali. Secondo quanto emerge dalla sua testimonianza, strumenti essenziali come i multitool sono ora considerati potenziali armi, esponendo chi li usa al rischio di sanzioni penali gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

