Decostruzione | il tailoring 2026 sfida le regole classiche

La moda Primavera 2026 presenta una nuova interpretazione del tailoring, con giacche e pantaloni che rompendo gli schemi tradizionali si distinguono per linee e tagli inediti. Designer di tutto il mondo sperimentano forme e proporzioni diverse rispetto al passato, creando capi che si allontanano dalle strutture classiche. Questa tendenza si fa notare nelle collezioni di molte case di moda, portando una ventata di novità nel settore.

La moda Primavera 2026 sta ridefinendo radicalmente il concetto di tailoring attraverso giacche e pantaloni che sfidano le convenzioni strutturali. Marchi storici come Sacai, Chanel, Givenchy e Dolce & Gabbana presentano collezioni dove cuciture a vista, tessuti decostruiti e silhouette ibride sostituiscono la rigida formalità del completo classico. Il fenomeno nasce da una filosofia decostruttivista che trasforma l'abito in un oggetto artistico, dove la struttura appare sotto attacco e le superfici sono tormentate da incisioni. Non si tratta più di un abito per l'ufficio, ma di un elemento di stile versatile, capace di passare dal giorno alla sera con una estetica che mescola l'eleganza al decadimento controllato.