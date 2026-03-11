Decine di senzatetto in città | Si apra una struttura di accoglienza

Decine di senzatetto si trovano in strada a Pordenone, chiedendo l’apertura di una struttura di accoglienza. Il gruppo consiliare Il Bene Comune ha sottolineato questa esigenza in vista dell’evento di Capitale italiana della Cultura 2027, che porterà la città sotto i riflettori nazionali. La questione della presenza di persone senza casa rimane al centro di un dibattito pubblico in crescita.

A poco più di un anno dall’appuntamento che vedrà Pordenone sotto i riflettori nazionali come Capitale italiana della Cultura 2027, il gruppo consiliare Il Bene Comune richiama l’attenzione sulla condizione delle persone senza dimora in città. Secondo i dati diffusi dai consiglieri, sarebbero circa trenta le persone che ogni notte dormono per strada, spesso in condizioni di grave fragilità fisica e sociale. I consiglieri comunali Stefano Zanut e Carla Manzon hanno depositato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta per chiedere interventi immediati. In particolare, la richiesta si concentra su tre punti: l’apertura di una struttura di accoglienza attiva 24 ore su 24, la garanzia di servizi essenziali come docce, bagni e mensa, e la riapertura della struttura di Villa Regia in vista del prossimo inverno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

