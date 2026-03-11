A Maserada sul Piave, un uomo di settant’anni è stato assolto dall’accusa di diffamazione dopo aver messo un cartello pubblico per reclamare un debito di 2.270 euro. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, ma il giudice ha stabilito che l’atto non costituisce reato. La decisione si basa sulla mancanza di elementi penali nel comportamento dell’uomo.

Nel piccolo centro di Maserada sul Piave, un settantenne è stato assolto dall’accusa di diffamazione dopo aver apposto un cartello pubblico per reclamare un debito. La Corte d’Assise ha stabilito che l’offesa generica non costituisce reato quando il destinatario non è identificabile dai terzi. La sentenza, emessa oggi 11 marzo 2026 dal giudice unico Carlo Colombo, chiude una vicenda iniziata nell’aprile del 2024 con un pannello di legno di due metri per uno esposto su un terrazzo abbandonato. Il testo del cartello, firmato da Giovi, conteneva termini pesanti come sporca carogna parassita e infame ma non indicava esplicitamente il nome del debitore, rendendo impossibile per i passanti capire a chi si riferisse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debito di 2.270 euro: cartello offensivo, ma non è reato

