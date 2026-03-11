DeathByRomy a Milano | il ritorno al Q-Hub il 3 luglio

Il 3 luglio, la cantautrice DeathByRomy tornerà a esibirsi al Q-Hub di Milano, dopo mesi di attesa. La data è stata ufficialmente annunciata e si inserisce nel calendario degli eventi musicali della città. La scena musicale milanese si prepara a un nuovo concerto, attirando l’attenzione di fan e appassionati. La serata al Q-Hub rappresenta un momento di ritorno per l’artista.

La scena musicale milanese si prepara a un ritorno atteso da mesi, con la cantautrice DeathByRomy che ha fissato per il prossimo 3 luglio una nuova data al Q-Hub. Questo appuntamento segna il recupero ufficiale dello spettacolo originariamente previsto per febbraio e rinviato per motivi di salute, garantendo ai fan già possessori dei biglietti l'accesso all'evento senza costi aggiuntivi. L'atmosfera nel capoluogo lombardo è carica d'aspettativa mentre i nuovi ingressi sono stati resi disponibili attraverso piattaforme dedicate come MC2Live e Vivaticket. La presenza dell'artista statunitense Romy Maxine Flores promette di trasformare lo spazio del Q-Hub in un teatro sonoro dove le emozioni della performance dal vivo prenderanno forma concreta.