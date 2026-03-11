Nel deserto californiano, una forte pioggia di 60 millimetri ha provocato una fioritura insolita. La pioggia ha dato origine a un’esplosione di fiori che prima non si vedeva. La Death Valley, nota per le temperature elevate, si sta colorando di vivaci sfumature grazie a questa rara pioggia. La trasformazione sta attirando l’attenzione di visitatori e appassionati di natura.

Nel cuore del deserto californiano, dove il calore estremo regna sovrano, una straordinaria esplosione di colori sta trasformando la Death Valley in un giardino selvaggio. Questo evento eccezionale, reso possibile da precipitazioni autunnali e invernali anomale, ha fatto riemergere semi dormienti creando uno spettacolo naturale unico nel suo genere. I fiori gialli e viola che tappezzano il suolo arido appartengono a specie endemiche come i girasoli del deserto e altre varietà rare, visibili ora fino alla fine di marzo. Le condizioni meteorologiche hanno permesso alle radici di attecchire profondamente, dando vita a una fioritura che supera nettamente quelle degli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Death Valley: 60 mm di pioggia scatenano fioritura rara

