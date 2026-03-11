Dazio UE | dal 2026 3 euro su ogni pacco extra-UE

A partire dal 1° luglio 2026, l’Unione Europea applicherà un dazio di 3 euro su ogni pacco di basso valore proveniente da paesi extra-UE. Questa misura interessa tutte le spedizioni che arrivano dall’estero e sono soggette a controlli doganali. La novità riguarda le spedizioni di basso valore che, fino ad ora, erano esentate da tasse aggiuntive.

Dal 1° luglio 2026, l'Unione Europea introduce un dazio standard di 3 euro su ogni spedizione a basso valore proveniente da paesi extra-UE. La legge di bilancio 2026 ha già istituito un contributo amministrativo di 2 euro per importazioni inferiori a 150 euro. Queste nuove regole colpiscono direttamente il modello logistico dell'e-commerce internazionale e ridisegnano i costi acquista online. L'applicazione della tassa avviene all'atto dell'importazione definitiva delle merci. L'Agenzia delle dogane e monopoli si occuperà della riscossione del tributo. Il cambiamento normativo risponde alla pressione esercitata dalla crescita esponenziale degli acquisti da marketplace non europei.