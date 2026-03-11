Davide Piganzoli ritirato alla Parigi-Nizza | cos’è successo nella folle quarta tappa

Davide Piganzoli ha abbandonato la quarta tappa della Parigi-Nizza. Era presente con l’obiettivo di supportare il capitano del Team Visma | Lease a Bike, il danese Jonas Vingegaard, in vista del Giro d’Italia. La corsa si è svolta nel corso della giornata, con Piganzoli che è stato visto lasciare il gruppo durante la fase più impegnativa della tappa.

Davide Piganzoli si era presentato con grandi ambizioni alla Parigi-Nizza, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di gregario di fiducia del danese Jonas Vingegaard, capitano del Team Visma Lease a Bike che si sta preparando per il Giro d’Italia. Il 23enne lombardo si era ben distinto nelle prime tre tappe (tra cui la cronometro a squadre di ieri), ma nel corso della quarta frazione è stato costretto al ritiro e non ha potuto supportare al meglio il fuoriclasse nordico, capace comunque di imporsi sull’arrivo in salita di Uchon e di ipotecare la classifica generale della ribattezzata Corsa verso il Sole. Incominciata la nuova avventura con questa corazzata dopo l’esperienza al Team Polti VisitMalta, arriva subito uno stop per una delle grandi promesse del ciclismo tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Davide Piganzoli ritirato alla Parigi-Nizza: cos’è successo nella folle quarta tappa Articoli correlati Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classificaJuan Ayuso si è ritirato quando mancavano 47 chilometri al termine della quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, in seguito a una brutta caduta dovuta... Parigi-Nizza 2026, Vingegaard ipoteca la vittoria con il successo nella quarta tappa. Ayuso cade e si ritiraJonas Vingegaard ipoteca la Parigi-Nizza 2026 al termine di una quarta tappa dove succede di tutto.