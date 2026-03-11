Davide Longoni inaugura il ' Mercatino della Domenica' con 10 produttori di vini artigianali

Domenica 15 marzo presso lo Spazio Tertulliano si tiene il primo appuntamento del ‘Mercatino della Domenica’, un evento dedicato al vino artigianale, alla convivialità e al buon cibo. Davide Longoni organizza questa iniziativa che coinvolge dieci produttori di vini artigianali, portando in un’unica occasione diverse realtà del settore. L’evento si svolge ogni domenica con l’obiettivo di promuovere i prodotti locali.

Domenica 15 marzo allo Spazio Tertulliano arriva il primo appuntamento de il 'Mercatino della Domenica', una serie di appuntamenti domenicali dedicati al vino artigianale, alla convivialità e al buon cibo. Non grandi padiglioni, neon e file interminabili: il format, ideato da Davide Longoni

