David Koma Leggings Napa | Pelle Vestibilità e Prezzo

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La pelle Napa di David Koma: tra lucentezza tattile e dettaglio tecnico. L’analisi del materiale dei leggings ‘Napa Leather’ rivela immediatamente una superficie lucida che definisce l’estetica del brand. La terminologia “Napa” indica un trattamento specifico della pelle, noto per la sua morbidezza e flessibilità superiori rispetto alle pelli grezze o al cuoio pesante. In questo contesto, la finitura non è solo estetica ma funzionale: permette al tessuto di adattarsi alla forma del corpo senza creare punti di pressione eccessivi, garantendo quella vestibilità aderente tipica degli streetwear di lusso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

