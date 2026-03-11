David difeso da Trezeguet | Ha qualità merita la conferma Il suo errore è stato promettere 25 gol

Trezeguet ha difeso pubblicamente un giocatore della Juventus, sottolineando le sue qualità e la sua validità per la squadra. Ha aggiunto che il calciatore merita di rimanere in rosa e ha criticato la sua promessa di segnare 25 gol, definendola un errore. La discussione si concentra sulle valutazioni tecniche e sulle aspettative relative alle prestazioni del giocatore.

Giaccherini su David: «Il gol può fargli fare salto di qualità. La squadra ha fiducia in lui, ora deve fare questo»

