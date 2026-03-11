Dastmalchian sfida l’eredità di Juliá nel nuovo Street

David Dastmalchian interpreta M. Bison nel nuovo film Street Fighter, diretto da Kitao Sakurai e scritto da Dalan Musson. L’attore ha deciso di affrontare il ruolo con piena consapevolezza dell’eredità lasciata da Raúl Juliá, che aveva interpretato il personaggio in precedenza. La produzione è attualmente in corso e il film prevede di arrivare nelle sale prossimamente.

David Dastmalchian ha accettato la sfida di interpretare M. Bison nel nuovo film Street Fighter, diretto da Kitao Sakurai e scritto da Dalan Musson, con una consapevolezza profonda dell'eredità lasciata da Raúl Juliá. L'attore ha ammesso che il peso della storia è terrificante, ma ha espresso una devozione totale verso la visione del regista e l'atmosfera creativa del set. La produzione si è conclusa a novembre e l'interpretazione deve onorare le aspettative stratificate dei fan del videogioco Capcom e dei nostalgici del film del 1994. Il progetto mira a bilanciare azione e momenti leggeri grazie a un cast coeso che include Orville Peck, creando un mondo speciale sotto la guida di Sakurai.