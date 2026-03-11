La Maremma piange la scomparsa di Dario Francini, imprenditore edile di Capalbio, morto all’età di 63 anni. Era conosciuto nel settore delle costruzioni e si è spento dopo aver affrontato con dignità una malattia incurabile diagnosticata lo scorso agosto. La sua perdita rappresenta un momento di lutto per la comunità locale.

La Maremma ha perso una delle sue figure di riferimento nel settore delle costruzioni: Dario Francini, imprenditore edile originario di Capalbio, è scomparso all’età di 63 anni dopo aver affrontato con dignità una malattia incurabile diagnosticata lo scorso agosto. La notizia della sua morte ha scatenato un’ondata di messaggi di vicinanza che parte da Capalbio, suo paese natale, fino a Montiano, dove viveva con la moglie Teresa e aveva costruito il proprio nucleo familiare. L’impatto di questa perdita si fa sentire non solo come lutto privato, ma come un vuoto reale nel tessuto economico locale, dove la figura di un imprenditore del costruire era sinonimo di stabilità e continuità per le famiglie e le imprese del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dario Francini: addio all’imprenditore edile della Maremma

