Daniela Zinnanti massacrata in casa dall’ex il femminicidio mentre era ai domiciliari Giallo sul briaccialetto elettronico non disponibile

Santino Bonfiglio, 67 anni, è stato arrestato e ha confessato di aver ucciso Daniela Zinnanti, 50 anni, nella loro abitazione. La donna era agli arresti domiciliari al momento dell’omicidio. Sul caso c’è un giallo legato al briaccialetto elettronico, che non risultava disponibile. La polizia ha fermato Bonfiglio poco dopo l’accaduto e ha preso in custodia l’uomo.

Ha confessato appena è stato fermato dalla polizia santino Bonfiglio, 67 anni, accusato del femminicidio della sua ex Daniela Zinnanti, 50 anni. La donna è stata uccisa ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. Bonfiglio si è presentato a casa della donna per parlarle, ma è stato respinto. Lei più volte lo aveva denunciato. A quel punto ha impugnato un coltello e l’ha colpita decine di volte. A trovare il corpo è stata la figlia della vittima, che ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale. Bonfiglio, interrogato dalla polizia, ha confessato ed è stato portato in carcere. Perché era senza braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Open.online

