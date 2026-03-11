Santino Bonfiglio, 67 anni, è stato arrestato e si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di aver pugnalato l’ex, in una vicenda che ha sconvolto Messina. Bonfiglio aveva già precedenti per reati contro la persona, violenza e minacce. Dopo il delitto, è stato deciso di applicare il braccialetto elettronico per monitorare i suoi movimenti.

Messina – Santino Bonfiglio, 67 anni, era agli arresti domiciliari per reati contro la persona, violenza e minacce. Aveva pestato Daniela due volte, le aveva rotto sette costole. Lei lo aveva denunciato, poi aveva ritirato la denuncia convinta che cambiasse, ma un mese fa era stata costretta a denunciarlo di nuovo. La macchina dello Stato si era messa in moto: domiciliari e dispositivo di controllo a distanza. Tutto a posto, codice rosso attivato. Ma il braccialetto elettronico non c’era. Sarebbe arrivato solo giovedì 12 marzo, 24 ore dopo il delitto. “Tempi tecnici tra la richiesta e la consegna”, spiegano dalla questura di Messina. Problema strutturale e documentato da anni, aggiungono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Daniela pugnalata dall’ex, il braccialetto elettronico per l’assassino arriva dopo il delitto: “Tragica morte annunciata”

