Danhausen, wrestler ancora in attesa di debuttare in WWE, ha dichiarato di puntare a partecipare a WrestleMania e a conquistare la valigetta del Money in the Bank. Non ha ancora disputato incontri ufficiali nella federazione, ma manifesta il desiderio di avere presto un’opportunità per aumentare il suo palmarès. La sua aspirazione è di entrare nel grande show e ottenere un titolo importante.

Danhausen non ha ancora partecipato a un match in WWE, ma spera di avere presto l’occasione, così da poter guadagnare di più. “The Very Nice, Very Evil One” è stato impegnato a farsi conoscere come il principale “ maledicente ” della WWE, ma dalla sua apparizione all’ Elimination Chamber, non è ancora salito sul ring per un match. Danhausen ha parlato delle sue speranze per il debutto sul ring e di altro nel Raw Recap di questa settimana. Ha raccontato di aver dato dei denti a Michael Cole durante la Chamber e dei suoi obiettivi nella WWE, mostrando anche un simpatico fraintendimento riguardo alla valigetta del Money in the Bank. Sulla reazione di Michael Cole per i denti ricevuti, Danhausen dice: “Beh, sai, non mi aspetto che tutti capiscano subito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Danhausen punta in alto: “Voglio WrestleMania e la valigetta del Money in the Bank”

