Il figlio di Sal Da Vinci, Francesco, ha avuto un’infanzia segnata dalla meningite, ma è diventato autore del brano vincitore a Sanremo, “Per sempre sì”. Dopo la vittoria, la famiglia Da Vinci ha festeggiato insieme, ricordando il percorso che li ha portati a questa conquista. Francesco è il primogenito di Paola e Sal Da Vinci e ha contribuito alla creazione del brano che ha trionfato.

Dopo la vittoria a Sanremo di Sal, tutta la famiglia da Vinci è al settimo cielo ma nessuno dimentica la strada fatta per arrivare a quella vetta, a cominciare da Francesco, primogenito di Paola e Sal Da Vinci e uno degli autori del brano vincitore del Festival. "Mio padre mi ha insegnato la gavetta è la strada più importante per arrivare al successo", ha detto durante una chiacchierata con Caterina Balivo a La volta buona. Cantante, attore e autore, Francesco Da Vinci ha parlato del brano 'Per sempre sì' spiegando lo spirito con cui è nato: "Volevamo creare un brano travolgente, papà puntava molto sulla melodia. Volevamo portare solo allegria e un messaggio diverso". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Dall’infanzia segnata dalla meningite al successo del padre: il figlio di Sal da Vinci svela com’è nato “Per sempre sì”

