Dalle immagini al racconto di ambiente e quartieri | i ragazzi della ' Verga' protagonisti di ' Audiovisivamente'

Gli studenti dell'istituto comprensivo 'Verga' di Bari sono protagonisti del progetto 'Audiovisivamente', che mira a insegnare loro a interpretare le immagini, a conoscere l'intelligenza artificiale e a osservare il territorio locale. Il progetto coinvolge i ragazzi nella produzione di contenuti che raccontano ambienti e quartieri, con particolare attenzione ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.

L'iniziativa è a cura dell'associazione Talea, vincitrice del bando ministeriale 'Cinema e immagini per la scuola'. Otto le classi coinvolte attraverso progetti collegati tra loro: "Abbiamo deciso - spiega Cristina D'Eredità di Talea - di concentrarci su cittadinanza digitale e ambiente, con diverse azioni a seconda dell'età dei bambini. Assieme all'istituto comprensivo 'Verga' è coinvolto anche il 'Lenoci'". Per le classi di elementari e materna è stata scelta un'attività di approccio alla fotografia, in collaborazione con un'associazione editoriale. I bambini hanno scattato fotografie del loro quartiere, rielaborate dai piccoli delle elementari.