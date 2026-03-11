Dall' aeroporto Marco Polo un nuovo volo verso Murcia

Dall'aeroporto Marco Polo di Venezia partirà un nuovo volo diretto verso Murcia. La compagnia aerea Volotea ha annunciato l'inizio di questa rotta, che sarà operativa a partire dal 28 giugno con due voli settimanali il mercoledì e la domenica. La novità riguarda la presenza di questa tratta nel calendario dei voli dell'aeroporto veneziano.

Volotea lancia un nuovo collegamento diretto tra gli aeroporti di Venezia e Murcia, con due frequenza settimanali - il mercoledì e la domenica - a partire dal prossimo 28 giugno. L'offerta complessiva del vettore low cost prevede un totale di oltre 7.500 posti in vendita.Clicca qui per iscriverti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

