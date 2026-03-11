Dall'acqua di Parigi alle nevi di Tesero, Romele è un atleta di 34 anni che ha affrontato una vita ricca di sfide. Nato con una rara patologia congenita, ha gareggiato in vari sport e partecipato a numerose competizioni. La sua attività si è svolta in ambienti diversi, dal nuoto in acque internazionali alle discese su piste di neve.

Una storia di cambiamenti, adattamenti e nuovi inizi che rappresentano l’essenza stessa dello spirito paralimpico. Giuseppe Romele, per tutti “Beppe”, è un atleta che ha saputo trasformare la sua disabilità in una sfida continua con cui mettersi alla prova. 34 anni, nativo della Val Camonica, Beppe è venuto al mondo con una rara patologia congenita, l’ipoplasia femorale bilaterale, che impedisce lo sviluppo degli arti inferiori. Conosce la carrozzina sin da piccolo, ma ciò non gli ha mai impedito di vivere la vita, lo sport e le sue tante passioni. Poliedrico, nell’infanzia pratica atletica, tennis e vela, ma è nel nuoto che trova la sua vocazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'acqua di Parigi alle nevi di Tesero: Romele, un campione poliedrico che non si è mai fermato

