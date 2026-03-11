Dalla Real Avigliano alla Futsal Future Cup Femminile | l’avventura di Celeste Benedetti

Celeste Benedetti, giovane tesserata della Real Avigliano, è stata convocata al raduno della Futsal Future Cup Femminile che si tiene a Falconara Marittima. L’evento coinvolge diverse atlete e rappresenta un momento importante per la sua carriera. La convocazione è stata annunciata dalla società di appartenenza, che ha espresso soddisfazione per questo risultato. La partecipazione si svolge in un contesto di preparazione e selezione.

“Grande soddisfazione per il territorio di Avigliano Umbro e per la nostra società: Celeste Benedetti giovane tesserata della Real Avigliano, è stata convocata al raduno a Falconara Marittima della Futsal Future Cup Femminile”.Così la società sportiva che parla di “un grande e importantissimo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Femminile. Le biancorosse avanti con goleada. In Coppa sette reti all’AviglianoDopo il successo contro il Gualdo (3-0) nel recupero della ottava giornata di Coppa Eccellenza, arriva un’altra vittoria per le ragazze biancorosse... Pioppo Futsal alla ricerca di punti importanti per la classifica, oggi arriva il Palermo Futsal ClubOggi pomeriggio il Pioppo Futsal torna al Pala Don Bosco in occasione della 23ª giornata del Campionato di Serie C1, a fare visita ai gialloverdi il... Altri aggiornamenti su Dalla Real Avigliano Discussioni sull' argomento Eccellenza, il riassunto della 25^ giornata. Il Melfi sempre più vicino alla D, San Cataldo 2° e lotta salvezza accesa!; Il Melfi viaggia verso la D; Classifica invariata: vincono Ortana e Amerina, il testa a testa prosegue; Eccellenza & Promozione Lucana - i Pronostici della 26^ Giornata, GIOCA CON NOI. La corsa continua con l'Ortana che supera davanti ad un gran pubblico, con il minimo scarto (1-0) la Real Avigliano: decisivo, nella 17ma vittoria stagionale dei biancorossi, il gol di Giorgio Viani, protagonista di una grande prestazione. Forza ragazzi, giú con il - facebook.com facebook